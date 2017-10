Après Portugal.The Man et Arcadian, invités du Lab Virgin Radio la semaine dernière, place aux femmes cette semaine dans l'émission diffusée le dimanche entre 20h et minuit sur Virgin Radio. Enfin, à UNE femme, la talentueuse Julia Michaels qui sera l'invitée de Lionel ce dimanche 22 octobre. L'américaine aura connu une année 2017 riche en émotions. Après avoir vécu dans l'ombre des plus grandes pop stars (Selena Gomez, Britney Spears...) pour qui elle écrivait des paroles de chanson, la californienne ouvre désormais sa voix et chante-elle même ses mots (et maux). C'est pour discuter de cette belle trajectoire que Virgin Radio a convié la chanteuse, qui était également de passage dans Cauet S'Lâche il y a quelques semaines, dans Le Lab Virgin Radio.

C'est avec le titre Issues, sorti début janvier, respectivement 7ème et 11ème des classement français et américains de singles, que Julia Michaels s'est révélée au grand public. C'est à la fois sa première chanson en solo et la plus personnelle de toute celle qu'elle avait écrit jusque là. Depuis la chanteuse a sorti un EP, petit bijoux de pop/folk/rock en sept chansons. On a désormais hâte que la chanteuse annonce une tournée qui passera par la France. Pour en savoir plus, rendez-vous dès 20h ce dimanche 22 octobre avec Le Lab Virgin Radio spécial Julia Michaels présenté par Lionel.