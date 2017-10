Julia Michaels chante Worst In Me chez Jimmy Fallon, une performance fascinante

C'est l'une des plus belles révélations de l'année. En couverture du magazine Billboard ce mois-ci aux côtés de Khalid et SZA, Julia Michaels représente le futur de la pop : elle a déjà écrit pour les plus grandes stars de la planètes (Britney Spears, Justin Bieber avec qui elle partage le remix de "Friends", Selena Gomez, Ed Sheeran...) et désormais elle a lancé sa carrière de pop star avec le très bon projet musical Nervous System. Dans le but de promouvoir ce mini-album, la chanteuse américaine a eu l'immense honneur d'être l'invitée du Tonight Show Starring Jimmy Fallon hier soir aux Etats-Unis. Découvrez sa performance sur "Worst In Me".

Après avoir rencontré un succès monstre dans le monde entier avec le single "Issues", Julia Michaels avait opté pour le non moins excellent single "Uh Huh". Il semblerait maintenant que son choix se soit porté sur le sublime "Worst In Me" dans lequel elle aborde sa relation amoureuse et malsaine avec (sans doute) son ex-petit ami. Lors de sa prestation chez Jimmy Fallon, Julia Michaels a prouvé qu'elle avait une voix hors du commun et qu'en plus de ça, elle la maîtrise de façon spectaculaire. Un moment à la fois fascinant et émouvant ! On a hâte de voir la suite... En attendant, revoyez le passage de Julia Michaels dans le Lab Virgin Radio de ce dimanche.