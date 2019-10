Juice de Lizzo repris brillamment par Kelly Clarkson (VIDEO)

A moins d'avoir vécu dans une grotte cet été, vous n'avez pas pu passer à côté de Juice, tube planétaire de Lizzo. Il faut dire qu'avec son dernier opus (Cuz I Love You), la jeune artiste s'est imposée dans les charts mais aussi dans l'esprit commun. Et si le titre vous a marqué, sachez que vous n'êtes pas seul ! Kelly Clarkson a visiblement adoré Juice et s'est offert une petite reprise - à ne pas manquer, évidemment.

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis le 9 septembre aux Etats-Unis, Kelly Clarkson est à la tête d'un talk show (The Kelly Clarkson Show). Et c'est à cette occasion qu'elle a choisi d'exprimer son admiration à Lizzo en reprenant Juice. Avant cette reprise, elle s'était déjà mesurée à Prince (Let's Go Crazy), Madonna (Express Yourself) ou encore Christina Aguilera (Ain’t No Other Man). On ne sait pas vous mais nous, on est fan autant de la cover que de la robe à paillettes !