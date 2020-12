Jude Law s'est endormi en plein tournage de The Holiday

Préparez-vous un chocolat chaud, sortez votre plaid préféré et lancez-vous dans le traditionnel marathon des films de Noël ! Et si, justement, vous manquez d'inspiration, on vous conseille de commencer avec The Holiday (film culte avec Cameron Diaz, Kate Winslet et Jude Law). Pour rappel, The Holiday retrace les histoires croisées d'Iris et Amanda qui, en pleine période de Noël, décident d'échanger leurs maisons respectives. Avant de se replonger dans le film, on vous emmène dans les coulisses.

Lors d'un entretien accordé à Cosmopolitan UK, Miffy Englefield (qui interprétait Sophie, la fille de Graham) s'est confiée sur un secret de tournage. Visiblement, Jude Law se serait endormi en pleine scène : "Nous étions allongés sous la tente, pour tourner cette scène où Amanda rencontre vraiment Sophie et Olivia pour la première fois. On était en train de répéter nos lignes de dialogues. C'était au tour de Jude, et là, silence. On s'est toutes les trois relevées et on l'a regardé, il s'était endormi. Je crois qu'ils avaient tourné très tard la veille, et il s'est juste écroulé sur les coussins", a t-elle ainsi raconté.

Près de quinze ans après sa sortie (oui, déjà), le film est toujours aussi prisé du public - surtout pendant les Fêtes de Noël.