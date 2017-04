JP Cooper en concert à Paris le 20/05 avec Virgin Radio

Vous commencez à bien le connaitre à présent, JP Cooper a notamment été révélé au grand public grâce à son titre Perfect Strangers en featuring avec Jonas Blue mais aussi par son single September Song. Ce dernier titre avait d’ailleurs fait l’objet du Virgin Friday de la semaine il y a quelques temps et Mr JP Cooper était passé dans le Lab Virgin Radio de Lionel pour nous en dire un peu plus sur sa musique et son prochain EP à paraître. Son style assez singulier oscille entre la pop, la soul et l’électro et ne devrait pas tarder à conquérir la France entière après avoir séduit son pays d’origine outre-Manche. Du côté de la rédac’ on adore la voix envoûtante du chanteur et on a bien hâte d’aller l’applaudir en live le 20 mai prochain au théâtre Les Étoiles à Paris !

Bien entendu, Virgin Radio qui soutient l’artiste depuis un moment sera partenaire de l’événement et on conseille d’aller prendre très vite vos places pour le concert par ici, le sold out ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. L’ambiance s’annonce intimiste et hypnotisante ! JP Cooper se produira en live également le 22 mai à Louvain en Belgique mais aussi à Amsterdam, Londres ou encore Dublin dans le cadre de sa tournée européenne.