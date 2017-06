Journée Mondiale des donneurs de sang de sang le 14 juin : Donnez du sang, donnez, maintenant, donnez souvent !

Chaque année, les pays du monde entier célèbrent ensemble la Journée Mondiale des donneurs de sang le 14 juin. La campagne de cette année a pour thème, le don de sang dans les situations d’urgence. Ces 10 dernières années, les catastrophes ont entraîné plus d’un million de décès et les situations d’urgence affectent plus de 250 millions de personnes chaque année ! Nous avons tous un rôle à jouer pour aider les autres dans les situations d’urgence en donnant notre sang. C’est également important de donner régulièrement pour que les réserves soient suffisantes avant une situation d’urgence. Quelques chiffres fournis par l’EFS, l’Etablissement français du sang, 1 597 460 donneurs de sang en 2016, 272 031 nouveaux donneurs de sang en 2016, 4 semaines de délai entre 2 dons de plaquettes. En tout, 112.5 millions de dons de sang sont collectés chaque année dans le monde !

Les amis, si 1% de la population donne son sang, on peut satisfaire au minimum les besoins les plus élémentaires d’un pays. Le don de sang, c’est un geste solidaire et utile qui peut sauver des vies. Participez vous aussi à cet élan de solidarité, à une époque où la solidarité est une véritable nécessité ! Rendez-vous sur le site officiel de l’EFS pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin ! Rendez-vous le 14 juin dans votre collecte la plus proche de chez vous !