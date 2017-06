Journée Mondiale des Océans : Richard Branson et Virgin Unite luttent pour la protection des océans !

Richard Branson et Virgin Unite font la promotion de la Journée Mondiale des Océans qui aura lieu jeudi 8 juin ! Pour la première fois aux Nations Unies, une conférence sera entièrement dédiée à la situation critique des océans. C’est une date majeure les amis, pourquoi ? Parce que nos océans ont besoin de nous, de vous ! 50 % de l’oxygène de la Terre vient des océans ! Les océans absorbent 25% des émissions de CO2 ! 3 milliards de personnes dépendent directement des océans ! Les océans représentent 80% de toute la vie sur Terre ! Il est donc important de rappeler l’importante des océans dans notre vie quotidienne, sensibiliser le public sur l’impact des actions humaines sur les océans, développer un mouvement mondial en faveur des océans, mobiliser et unir les populations du monde sur un projet de gestion durable des océans et enfin rendre hommage tous ensemble à la beauté et à la richesse des océans !

Soutenez l’action de Richard Branson et Virgin Unite les amis ! Rendez-vous sur le site officiel pour retrouver toutes les informations de leurs actions au jour le jour et faites vos dons pour les océans ! A votre niveau, vous pouvez déjà sauver les océans en achetant vos produits de la mer directement aux pêcheurs, réduire l’utilisation des bouteilles en plastique et du plastique en général, acheter des produits recyclés et surtout, faites-vous entendre !