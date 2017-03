Journée de la langue française : Les perles de la télé-réalité

En ce lundi 20 mars, nous avons le plaisir de célébrer la journée de la Langue Française. Les Journées des langues aux Nations Unies ont été introduites en 2010 pour célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle. Ça sonne bien sur le papier, mais quand est-il de ceux qui la bafouent ? Vous l’aurez compris, nous faisons allusion à nos chers copains de télé-réalité, qui, ne sont pas les meilleurs amis du Bescherelle, de la Grammaire, de la conjugaison, des expressions, bref de l’école primaire, finalement. Commençons par le commencement avec le champion du monde des expressions, Antonin du programme Les Marseillais qui souhaitait faire « Table basse de mon passé » !

Faire table basse de son passé, nouveau concept ! #TPMP pic.twitter.com/UCoqFTeQSN — TPMP (@TPMP) 8 avril 2015

On continue avec un autre programme tout aussi enrichissant, Les Anges où les candidats tentent l’impossible dans un quiz de culture générale… Les mecs n’ont peur de rien, il faut le souligner. Et quand on demande à l’assemblée de combien de lettres se composent l’alphabet, la réponse est fulgurante, « 38 » s’exprime alors Eddy qui ne semble cependant pas trop sûr de lui… Mais revenons dans le Sud avec notre chère Kim des Marseillais. A la question, « Quelles sont les dates de la Première Guerre Mondiale ? », l’intéressée rétorque « 1919-1945 », une guerre qui aura donc duré 26 ans ! Certes nous avons quitté les problèmes de la langue française pour ceux de la culture générale, mais c’est tellement bon !

Il y a aussi Jessica, une femme très sympathique des Marseillais, décidément, agréable, souriante, mais qui n’a pas beaucoup de « cultivage » … jugez par vous-même :

Terminons ces réjouissances les amis par une émission du Maillon Faible “Spécial Bimbos” avec des réponses… surprenantes :

Notons que nous aimons bien nous moquer, certes, mais nous faisons tous des erreurs, l’important, c’est d’en rire. Nous terminerons vraiment cet article par la pensée philosophique de David from Loft Story 2 « Tu les emmerdes avec un grand A » ! Bonne journée les copains et vive la France !