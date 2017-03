Journée de la langue française : Ces fautes de français à ne plus faire !

Aujourd'hui c'est la journée de la langue française, journée à laquelle Virgin Radio s'associe dans la joie et la bonne humeur. Depuis ce matin on vous a ainsi proposé de découvrir une série d'artistes émergents qui chantent en français, d'Alma à Arcadian en passant par Eugénie, à découvrir de toute urgence,les perles de la télé-réalité française ou encore de rendre à Amir, Vianney et Julien Doré leurs paroles de chanson. Pour conclure cette journée dédiée à la francophonie on vous propose de revenir sur ces fautes à ne plus faire !

"On est sur Paris" --> marche avec n'importe quelle ville ou lieu dans le monde, cette expression est à la mode depuis quelques temps et pourtant elle est interdite ! "On est à Paris" mais jamais SUR Paris, compris ?

Une faute si savoureuse que Capucine de TPMP l'a adoptée pour son Prime

"Je suis allée au coiffeur " // "les chaussures à Nicole" --> On ne va jamais au coiffeur mais "chez" le coiffeur, c'est pareil pour toutes les personnes chez qui vous vous rendez ! Par contre on va "aux" toilettes parce qu'il s'agit d'un lieu ! Idem ce sont les chaussures DE Nicole et pas A Nicole !

(Gif extrait de l'excellent tumblr Réalité à la Française )

"Ils croivent" --> On sait qu'il y a peu de chance que vous écriviez "ils croivent" mais on est moins certain que vous ne l'ayez jamais dit à l'oral. En attendant que le verbe croiver fasse son entrée au Larousse, faites un effort !

"Ce beau cinquantenaire / quarantenaire" --> Il n'y a rien qui vous choque ? Pourtant, si vous parlez d'une personne l'utilisation des termes "quarantenaire" ou "cinquantenaire" pour parler de leur tranche d'âge est erronée. Vous devez dire "quadragénaire" ou "quinquagénaire", les autres termes s'utilisant pour désigner l'anniversaire d'un événement.

"Si j'aurais su" --> La concordance des temps ce n'est pas si compliqué "si j'avais su que je j'aurais fait cette faute", n'utilisez jamais le conditionnel après le mot subordonnant "si " !

"Au jour d'aujourd'hui" --> Vous avez probablement utilisé cette expression plus d'une fois, à l'oral comme à l'écrit, et pourtant il s'agit d'un vulgaire pléonasme comme "monter en haut" et "descendre en bas".

"Amenez moi mes chaussures " --> On amène une personne, un animal, mais en revanche on "apporte des choses" !

"Bonne anniversaire" --> Ne faites pas semblant, on a parcouru vos murs Facebook et ils sont recouverts de cette formulation. Si on prononce "bonne" à l'oral dans cette expression, c'est simplement parce que l'on fait la liaison en français quand on dit "bon anniversaire"... Anniversaire est un mot masculin, aucune raison donc qu'il soit "bonne" !

"J'arrête pas de faire des chauchemards" --> Vous vous dites que "vous cauchemardez" et que donc logiquement vous faites des cauchemarDs ? Eh bien non, c'est peut-être agaçant, mais il n'y a pas de "d" à cauchemar !

"Je fais face à un dilemne complètement fou" --> Ce qui est complètement fou c'est de vouloir écrire dilemme avec un "n", pourquoi mais pourquoi ?