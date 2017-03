Journée de la langue française avec Virgin Radio

Ce lundi 20 mars sonne le premier jour du printemps mais pas seulement ! Aujourd’hui, c’est la journée de la Langue Française, un événement auquel Virgin Radio s’associe pour 24h. Toute la journée on mettra ainsi à l’honneur notre langue à travers des articles au thématiques diverses et variées. Artistes qui chantent en français, perles des fautes d’orthographe les plus répandues, plus belles fautes de français vues à la télévision, ou encore quizz pour vérifier si vous connaissez bien les paroles de nos artistes Virgin Radio francophone ! En musique, comme dans de nombreux domaines, on a pu se rendre compte que l’anglais avait investi tout le champs lexical du quotidien, et pourtant la langue de Molière est encore utilisée par certains artistes francophones, cette journée sera donc l’occasion de les mettre à l’honneur.

La journée de la langue française est à suivre toute la journée sur Virgin Radio et VirginRadio.fr ! Les plus motivés d’entre vous, et qui sont parisiens, pourront se rendre dès 9h30 à l’Hôtel de ville de Paris pour une grande dictée extraite d’un célèbre texte de la littérature francophone. Vous pourrez aussi jouer le jeu partout en France puisque l’événement sera retransmis sur You Tube au même moment. Si la dictée ce n’est pas trop votre truc testez plutôt vos connaissances dès maintenant avec notre quizz dédié ! Et restés branchés toute la journée sur Virgin Radio pour une journée 100% cocorico !