Jour J : Gagnez une bague de fiançailles, une pochette Birchbox et des places de cinéma avec Virgin Radio !

C’est la comédie à ne rater sous aucun prétexte, Jour J, la nouvelle comédie de Reem Kherici (Paris à tous prix), sort au cinéma avec Virgin Radio. Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton, Chantal Lauby et Reem Kherici sont réunis pour un casting qui s’annonce parfait ! On vous dévoilait la bande annonce il y a une quinzaine de jours, vous a même fait gagner vos places pour l’avant-première à Paris le 24 et 25 avril. Mais on a décidé de passer à la vitesse supérieure avec des cadeaux de ouf, mais avant tout, voici le pitch : « Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer… Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille… Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser. Elle dit « OUI ». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de « sa femme » et de sa « maîtresse », contrait d’organiser son mariage imprévu ! »

