Jour J : Gagnez des places pour les avant-premières à Paris

Jour J, c’est la nouvelle comédie française de Reem Kherici à ne pas manquer ce mois-ci. Le film sort le 26 avril dans les salles obscures et Virgin Radio en est partenaire ! Au casting, on retrouve Reem Khereci, Nicolas Duvauchelle et Julia Pliaton, en voici le pitch : « Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer… Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille… Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser. Elle dit « OUI ». Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de « sa femme » et de sa « maîtresse », contrait d’organiser son mariage imprévu ! » Les avant-premières parisiennes auront lieu les 24 et 25 avril prochain aux Gaumont Opéra et Gaumont Alésia, et on vous offre des places pour y assister !

Pour tenter de gagner vos places pour les avant-premières de Jour J, c’est très simple. Il vous suffira de répondre correctement à la question du formulaire en ayant bien renseigné vos coordonnées au préalable, puis de croiser les doigts pour être tirés au sort. Les 5 premiers gagnants auront l’honneur d’assister à l’avant-première officielle du film le 24 avril au Gaumont Opéra à 20h en présence du casting, tandis que les 5 gagnants suivants remporteront leurs places pour l’avant-première du 25 avril au Gaumont Alésia à 20h, sans l’équipe du film, mais avec un certain nombre d’animations très girly et des cadeaux. Bonne chance à tous, n'oubliez pas de lire le règlement !