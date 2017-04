Jour J : Découvrez la bande-annonce avec Virgin Radio !

Notez bien la date du 26 avril les amis, c’est le jour de sortie dans vos salles de cinéma de la nouvelle comédie de Reem Kherici (Paris à tout prix), Jour J ! Au casting, Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle et Julia Piaton sont réunis dans THE comédie à ne rater sous aucun prétexte ! « Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer… Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille… Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser. Elle dit « OUI ». Sans le vouloir, mathias va se retrouver au milieu de « sa femme » et de sa « maîtresse », contrait d’organiser son mariage imprévu ! » Trêve de paroles, découvrez la bande-annonce :

