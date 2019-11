Josef Salvat marque son grand retour avec deux nouveaux titres (VIDEO)

Voilà plus de 4 ans que Josef Salvat n'avait pas pointé le bout de son nez ! Très discret (voire inexistant) sur les réseaux sociaux, le chanteur australien avait marqué le public français en 2015 grâce à ses tubes Opean Season et Paradise. Et si il était resté assez discret depuis, cela ne l'a pas empêché de travailler sur de nouveaux titres. Même si aucune date n'a été annoncée pour un album, l'artiste vient de dévoiler deux titres inédits accompagné d'un clip : Modern anxiety et Alone. Des chansons révélatrices des épreuves qu'a traversé l'homme de 31 ans ces dernières années. Concernant son clip, on aperçoit Josef Salvat en format smartphone passer d'une application à une autre. Un comble pour celui qui a passé plus d'un an à sans poster la moindre photo ou légende sur la toile.