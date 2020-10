Jorja Smith se transforme en héroïne dans le clip de Come Over (VIDEO)

L'été n'est pas fini ! La preuve, Jorja Smith vient tout juste de révéler le clip de son dernier titre intitulé Come Over. Une chanson haute en couleurs pour laquelle elle a choisi de convier le grand représentant du dancehall jamaïcain : Popcaan. Et ce n'est pas tout. Après l'immense succès de son hit Be Honest, la chanteuse britannique a souhaité réitérer sa collaboration Amber Grace Johnson en lui laissant carte blanche pour le clip de Come Over. On y voit l'artiste incarnée par un personnage animé au cœur d’une ville futuriste aux allures de manga, où des immeubles vertigineux côtoient des affiches à l’effigie du mouvement Black Lives Matter. Lassée d'une relation décevante, cette dernière se transforme alors en héroïne féministe et déterminée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça vaut le coup d'œil !

Un nouveau titre qui arrive quelques mois après la sortie de Rose Rouge, qu'elle avait repris du français Saint-Germain en version jazz, ou encore By Any Means, dans lequel elle s'était exprimé en faveur du mouvement politique contre le racisme systémique envers les Noirs. Bref, une année bien chargée pour Jorja Smith qui devrait donc faire un retour sur les chapeaux de roues avec ce nouveau single. On vous laisse juger par vous-même !