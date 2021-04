Jorja Smith se confie sur Gone, son nouveau single, pour Apple Music

Devenue culte, l'émission de Zane Lowe pour Apple Music est dorénavant un passage obligé pour les artistes : il y a quelques semaines, Miley Cyrus s'était d'ailleurs confiée sur son dernier album, Plastic Hearts. Cette fois, c'est à Jorja Smith de se prêter au jeu de l'interview : la jeune artiste s'est confiée sur Gone, son dernier single.

"J'aime cette chanson depuis que je l'ai écrite il y a environ deux ans à Los Angeles", commence t-elle. "Ce que j'aime, c'est que tous ceux qui l'écoutent l'entendent différemment de ce qu'elle signifie réellement (...) En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est perdu dans un accident de voiture. C'est pour ça que je l'ai écrite comme ça. Mais comme je l'ai dit, le premier couplet pourrait ressembler à une rupture". Elle poursuit : "C'est ce qui est si intéressant avec la musique et comment on l'interprète si différemment parce que c'est vrai. Peut-être que le monde serait, quand on perd quelqu'un, aussi horrible que ce soit, mais oui, peut-être que le monde serait... Non, il n'est pas meilleur, mais on essaie de se dire que c'est comme ça que le monde est devenu".

"Je me sens comme si mes fans me manquaient"

Ce passage était aussi une occasion pour la chanteuse d'évoquer son prochain album, Be Right Back : "J'allais vraiment l'appeler, "Ce n'est pas mon deuxième album." J'allais vraiment l'appeler comme ça", commence Jorja Smith. "Je me sens comme si mes fans me manquaient. Ils me manquent. Les concerts me manquent. Je veux leur donner quelque chose. La musique est géniale, la musique est une petite évasion et c'est pourquoi ce petit projet, je l'ai appelé Be Right Back. Parce que je veux juste y plonger et en ressortir. Mais je veux que ce soit un petit échappatoire sûr pour le moment, pour mes fans".

En cette période si étrange où les artistes sont privés de scène, Jorja Smith nous offre ainsi une petite parenthèse musicale, une façon de nous faire patienter avant de nous revenir avec un opus qui l'emmènera en tournée - lorsque la situation le permettra.

En attendant ce jour béni, nous pouvons toujours écouter Gone en boucle.