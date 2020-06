Jorja Smith reprend le titre français Rose Rouge (AUDIO)

Depuis la sortie de son album Teenage Fantasy en 2018, Jorja Smith s'est imposée comme l'une des chanteuses les plus cool de sa génération. Propulsée par des tubes planétaires comme Blue Lights, Be Honnest ou On My Mind, la chanteuse américaine âgée de 23 ans a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. En effet, cette dernière vient d'annoncer sa participation à l'album Blue Note Re:imagined, dans lequel elle reprend le titre Rose Rouge du français St Germain, sorti en 2000. Attendu pour le 25 septembre prochain, l'opus mettra en avant de nombreuses reprises d'artistes jazz.

Dans cet exercice, Jorja Smith nous dévoile une voix plutôt discrète qui donne davantage de place à la mélodie. Une prise de risque pour cette dernière qui se tourne de plus en plus vers le jazz. "Je suis honorée d'être impliquée sur cet album Blue Note pour retravailler l'hymne de St Germain 'Rose Rouge'. Et avec un tel éventail de musiciens superbes sur l'album, dont mes frères Ezra Collective" a confiée la jeune femme à propos de son nouveau projet. Un titre parfaitement réussi qui nous prouve une fois de plus le talent de l'artiste et sa capacité à se réinventer.