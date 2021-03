Jorja Smith nous parle d'amour dans le clip de Addicted (VIDEO)

En 2018, Jorja Smith dévoilait Lost & Found, son tout premier album. Portée par des titres comme Be Honest, Blue Lights et, plus récemment Come Over, la chanteuse britannique de 23 ans s'est imposée comme l'une des chanteuses les plus cool de sa génération. Alors que sa communauté de fans attend avec impatience l'arrivée d'un second opus, il semblerait que cette dernière ne soit pas encore décidée à faire un retour sur le devant de la scène. Du moins, pas totalement. Quelques mois après avoir participé au projet Blue Note Re:imagined, dans lequel elle reprend le titre Rose Rouge du français St Germain, sorti en 2000, Jorja Smith vient tout juste de dévoiler le morceau Addicted. On vous laisse découvrir le clip.

Co-réalisé avec Savanah Leaf, ce clip vidéo nous montre une Jorja Smith qui tente par tous les moyens de capter l'attention d'une personne qui ne semble rien donner en retour. Habituée des chansons d'amour, l'artiste britannique nous transporte, une fois de plus, dans une ballade plus ou moins romantique où elle explique la nécessité pour elle de sentir son partenaire "accro". "La vidéo montre plusieurs versions de moi-même interprétant le titre, m’amusant avec diverses tenues, sans me prendre trop au sérieux, et me donnant ainsi plus de liberté pour m’exprimer" confie la jeune femme à propos de son dernier projet. Maintenant, ne reste plus qu'à espérer que celle-ci se mette au travail sur son prochain opus... si ce n'est pas déjà fait !