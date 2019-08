Jorja Smith, Lauryn Hill, Summer Walker repris par REŸN, l'artiste à suivre à la rentrée ! (COVER)

Elle était l'une des jeunes artistes françaises à suivre en 2019 : REŸN prépare activement la sortie de son premier EP (prévu pour l'automne). Celle qui a marqué avec Loosing Time nous revient avec non pas une mais quatre covers parfaitement maîtrisées : Jorja Smith, Summer Walker mais aussi Lauryn Hill et Daniel Ceasar - quatre artistes, quatre univers, quatre visions. Ecoutez !

SUMMER WALKER

JORJA SMITH

LAURYN HILL

DANIEL CAESAR

Lorsqu"on lui demande ce qui l'attirée vers ces morceaux, Reÿn elle-même ne saurait pas l'expliquer : "Je n'ai pas fait de choix particulier", explique t-elle. "C’était plus un feeling. Mais évidemment, tous ces artistes sont inspirants : leurs messages, leurs histoires, leur talent... J'ai toujours été attirée par les cœurs déchirés et la nostalgie. Teenage Fantasy de Jorja Smith me rappelle la nostalgie de la jeunesse et évoque la virginité émotionnelle - j'adore. Et Summer Walker a une voix douce et angélique". Pour celle qui estime que rien "n'est plus puissant (et beau) que la vérité", tout se passe pour le mieux : on le rappelle, un EP pourrait bien voir le jour à l'automne (voire hiver !). Alors un conseil, gardez l'oeil ouvert !