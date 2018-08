Jorja Smith : la nouvelle sensation soul

Petit focus rapide sur la jeune et talentueuse Jorja Smith. Qui ? Mais oui, vous savez la barista de chez Starbuck devenue star montante de la musique soul ! Ah oui... Ah oui, Jorja Smith ! La jeune femme de vingt et un ans débarque il y a près d'un an avec le très discret mais efficace Blue Light rapidement talonné par la reprise de Lost, morceau qu'on doit à Franck Ocean.

L'oiseau fait doucement son nid et c'est tant mieux. Aucune précipitation de la part de la chanteuse. Lost and Found, son tout premier opus a su placer Jorja Smith dans le coeur du public et des charts. Jusqu'à, écoutez bien... l'album a été annoncé sur la fameuse et convoitée liste du Mercury Prize sur laquelle apparaît de grands noms tels que Arctic Monkeys avec Tanquility Base Hotel & Casino, Florence + The Machine avec High Hope, Wolf Alice avec Visions Of Life ou encore Lily Allen et son album No Shame. Que du beau monde !

Les artistes semblent tous vouloir se l'arracher et on comprend ô combien pourquoi Drake et Kendrick Lamar souhaitent qu'elle pose sa voix sur certains de leurs morceaux. D'ailleurs, Jorja Smith apparaît sur la bande originale du blockbuster Blanck Panther en duo avec le rappeur américain sur le titre I Am. La chanteuse ne chôme pas... Avec son groupe, elle peaufine et réalise Lost and Found, sortie le mois dernier. Douze titres oscillant entre r'n'b, soul et hip-hop. L'artiste est prometteuse et le chemin qu'elle trace parait bien s'encrer dans le paysage musicale. L'avenir de l'ancienne barista devenu icône soul semble de bon augure... C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas !

Ah et on adore sa reprise de Rihanna sur le titre Man Down lors de son passage à la BBC Radio 1. Allez, c'est gratuit !