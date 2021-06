Jorja Smith fait son grand retour avec un nouvel EP intitulé Be Right Back !

Be Right Back est le premier projet de Jorja Smith à voir le jour depuis Lost & Found, sorti en 2019. Encensé par la critique et véritable succès commercial, ce premier album lui avait même valu le prix de Best Female Solo Artist aux Brit Awards en 2019 (elle avait auparavant remporté un Critics Choice Award en 2018). Après avoir dévoilé les singles Addicted et Gone ces derniers mois, ce nouveau projet révèle notamment une collaboration avec la rappeuse londonienne Shaybo sur le titre Bussdown. Un EP de huit titres au total dans lesquels la jeune chanteuse aborde des sujets forts tels que l’amour, l’addiction ou encore le temps qui passe. Bref, un véritable plaisir pour les oreilles mêlé à l'enthousiasme de retrouver le talent de l'artiste britannique.

En parallèle, Jorja Smith fera également son retour sur scène cette année, avec notamment un livestream en direct du festival Glastonbury le 22 mai aux côtés de Damon Albarn, Coldplay et Michael Kiwanuka, ainsi qu’une prestation en tête d’affiche du festival londonien All Points East le 27 août. Un retour sur scène qui devrait permettre à ses fans de patienter en attendant la sortie d'un nouvel album dont la sortie est prévue l'année prochaine. On a hâte !