Jorja Smith dévoile le titre engagé By Any Means (AUDIO)

En 2016, Jorja Smith dévoilait le titre Blue Lights, qui traitait des violences policières. Ces derniers jours, la chanteuse américaine fait son grand retour avec By Any Means, une ballade qui fait écho aux récents mouvements des droits civils dans le monde. L'artiste espère ainsi apporter son soutien à cette "révolution" et promouvoir la solidarité pour mener ce combat à bien. Un point de vue que l'on retrouve dans les paroles qu'elle interprète puisqu'elle parle de son expérience en tant que jeune femme noire réalisant les changements qui interviennent en ce moment dans le monde : "Je suis fier des choses que nous avons fait / Côte à côte dans la révolution / Je ne me tairai pas pour les choses que j'aime".

"L'inspiration derrière 'By Any Means' est venue après la manifestation Black Lives Matter et repartir en pensant, que puis-je faire pour que cette conversation continue ? Ce n'est pas seulement une publication sur les réseaux sociaux, c'est la vie" précise ainsi Jorja Smith à propos de son engagement. Son titre sera donc à retrouver au sein de l'album Reprise de Roc Nation dans lequel devrait figurer de nombreux artistes qui uniront leur voix au profit de plusieurs associations qui viennent en soutien aux victimes de violences policières, des crimes de haines et autres violations des droits civils.