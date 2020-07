Jorja Smith dévoile le clip engagé de Rose Rouge (VIDEO)

Depuis la sortie de son album Teenage Fantasy en 2018, Jorja Smith s'est imposée comme l'une des chanteuses les plus cool de sa génération. Propulsée par des tubes planétaires comme Blue Lights, Be Honnest ou On My Mind, la chanteuse américaine âgée de 23 ans a décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière. En effet, cette dernière vient d'annoncer sa participation à l'album Blue Note Re:imagined, dans lequel elle reprend le titre Rose Rouge du français St Germain, sorti en 2000. Attendu pour le 25 septembre prochain, l'opus mettra en avant de nombreuses reprises d'artistes jazz.

Après avoir dévoilé la version audio de son titre dans laquelle on découvre une voix plutôt discrète qui donne davantage de place à la mélodie, Jorja Smith vient de rendre public le clip vidéo. On y aperçoit des images d'archives des manifestations du #BlackLivesMatter ces derniers mois ainsi que des extraits liés à l'histoire du mouvement de libération des personnes de couleurs. Un clip engagé dont la majorité des bénéfices seront distribués à Kwanda, "une plateforme conçue pour aider et encourager les communautés noires".