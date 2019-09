Jonas Brothers, Zedd, Echosmith... les 5 sorties à ne pas manquer cette semaine !

Qui dit vendredi, dit sortie ! Et justement, chez Virgin Radio, on suit de près tout ce qui peut sortir chaque semaine. Tenez-vous bien, aujourd'hui, on vous invite à découvrir la collaboration entre Diplo et Jonas Brothers mais aussi le dernier Zedd (avec Normani) ou encore Echosmith.

On commence donc avec deux montres de l'industrie musicale américaine : Diplo (producteur de génie) et les Jonas Brothers nous offrent Lonely - un petit banger comme seuls nos amis US savent faire. De son côté, Zedd a choisi d'unir ses forces à celles de Khelani sur Good Thing. Celle qui a déjà travaillé avec G-Eazy s'essaie à l'électro le résultat est explosif.

Diplo ft. Jonas Brothers - Lonely

Zedd ft. Khelani - Good Thing

Aussi, sachez qu'Echosmith est de retour ! La formation qui s'est fait connaître avec Cool Kids nous revient avec Lonely Generation - qui , une fois de plus, reflète parfaitement le monde dans lequel nous vivons.

Echosmith - Lonely Generation

Zoom sur Videoclub ; le formation quii s'est fait connaître avec En Nuit continue de s'imposer avec What Are You Afraid of.

Videoclub - What Are You Afraid of

Enfin, on termine avec LA sortie du jour : Liam Gallagher est de retour dans les charts avec son nouvel album (Why Me ? Why Not) et s'il ne fallait retenir qu'un morceau, on choisirait Shockwave. Pourquoi ? Parce que c'est de la Brit pop, comme on aime.

Liam Gallagher - Shockwave

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de musique !