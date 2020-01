Jonas Brothers : What a Man Gotta Do clip

Vendredi dernier, Virgin Radio vous faisait découvrir What A Man Gotta Do, le nouveau single des Jones Brothers. Pas plus tard que ce week-end, le trio le présentait d'ailleurs sur scène lors des Grammy Awards. Puisqu'un titre ne vient jamais seul, les Jonas Brothers ont également dévoilé un clip (qui, comme Sucker, met en scène leurs épouses respectives). Et ce n'est pas tout ! Le clip est un véritable hommage au cinéma. Tenez-vous bien, on a la version alternative.

Prêt pour un voyage dans les années 80 ? parce que nous, on a déjà sorti nos plus beaux pantalons patte d'eph'. Effet vintage et petite virée entre frères à Las Vegas, le trio nous embarque dans un univers qui colle parfaitement au titre. Et nous, on est fan.