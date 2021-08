Jonas Brothers : SOS a 14 ans, 3 choses à savoir sur le morceau culte

Le temps passe vite : il y a 14 ans (oui, déjà), les Jonas Brothers publiait l'excellent S.O.S - single qui fera les beaux jours de leur premier album (éponyme). Parce que chez Virgin Radio, on est du genre à marquer le coup, on vous a listé quelques petites choses à savoir sur le morceau culte : c'est pour nous, c'est cadeau.

Ecrite par Nick Jonas (en 10 minutes)

L"on doit S.0.S a Nick Jonas : selon l'artiste, le morceau s'inspire de la frustration de voir son rendez-vous galant gâché... parce que les amis de la dite petit amie se sont incrustés.

Contraste

On s'en doute, cette mauvaise expérience est suffisante pour décevoir. Résultat, le héros a coeur brisé. Et c'est justement ce contraste qu'aime Kevin Jonas : "L'ambiance de l'album est très positive et très optimiste", expliquera t-il à I Love Music. "Il parle sans aucun doute d'expériences personnelles que nous avons traversées. SOS est une chanson sur un cœur brisé. Elle parle d'un rendez-vous galant et d'une situation terrible. Pour nous, c'était vraiment amusant d'enregistrer et de jouer en live. C'est incroyable ! Vous entendrez la chanson et vous n'aurez jamais l'idée que nous parlions de marcher sur du verre brisé, vu la façon dont elle est produite. C'est cool de pouvoir mettre une chanson sur un cœur brisé au son de quelque chose d'optimiste et d'amusant"

Invité surprise

Si vous êtes de la génération Hannah Montana, alors on vous conseille de voir (ou de revoir) le clip : Moises Arias (qui, on le rappelle, jouait dans la série mythique avec Miley Cyrus) apparait dans la vidéo. Et pour la petite histoire, le clip a été tourné sur le "Queen Mary - basé à Long Beach, Californie.

14 ans plus tard, S.O.S fait toujours le même effet : oui, on pousse les meubles et oui, on danse comme si personne ne regardait. Preuve de son succès, le morceau n'aurait même pas dû être un single : "À l'origine, ce n'était pas notre premier single en Amérique, c'était une chanson appelée "On". Puis, lorsque la chanson est sortie, nous avons vu SOS commencer à monter sur le site iTunes. Après deux semaines, elle était numéro un !", confiera plus tard le groupe.

Avec ce single, les Jonas Brothers ont gagné le pari de publier un morceau "catchy" mais surtout intemporel.