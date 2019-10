Jonas Brothers : Nick peloté en plein concert par une fan (VIDÉO)

Il y a quelques jours, une scène très embarrassante s'est déroulée lors d'un concert des Jonas Brothers au Hollywood Bowl à Los Angeles. En effet, alors qu'ils effectuent actuellement une énorme tournée à travers le monde entier, les trois frères étaient réunis sur scène pour interpréter l'un de leurs nouveaux tubes : Only Human. Seulement voilà, lors de cette prestation, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu ! En effet, Nick, le plus jeune de la fratrie, a du faire face à l'excitation d'une fan qui n'a pas arrêté de le toucher tout au long de son titre. Surexcitée par la présence de son idole, la jeune fille l'a tout simplement peloté pendant plusieurs minutes. Un scène totalement rocambolesque dans laquelle on voit Nick Jonas qui tente de se débarrasser de la demoiselle avant de laisser la sécurité s'en occuper. Filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à rester choqués devant de telles images. On vous laisse juger !

WTF???????? this is very disrespectful!! pic.twitter.com/he2KGmm2qS — Nick Jonas FAN (@NickJDaily) 22 octobre 2019