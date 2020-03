Jonas Brothers : Nick Jonas se confie sur la suite

Il y a un peu plus d'une semaine, les Jonas Brothers achevaient leur tournée en apothéose à l'AccorHotels Arena : pour rappel, le trio est reparti sur les routes pour mieux défendre l'opus qui l'a reformé - Happiness Begins. Après avoir enchaîné les concert, Nick, Joe et Kevin ont ainsi pris une pause bien méritée. Mais rassurez-vous, ils ne devraient pas déserter les radars bien longtemps : entre leur résidence à Vegas, The Voice US et la préparation de leur prochain album, les Jonas Brothers devraient être bien occupés.

La bonne nouvelle, c'est que le prochain album est confirmé (les trois frères ont d'ailleurs dévoilé un nouveau single, What a Man Gotta Do). Pour en arriver là après toutes ces années de préparation, les Jonas Brothers ont travaillé sur eux : « On a passé toute une année à faire une thérapie, mettre les choses à plat et concevoir à quoi ressemblerait la prochaine page, loin des caméras (…) On a senti qu’il y avait une magie qui nous avait manqué. On a commencé à refaire de la musique ensemble et on a tout de suite réalisé qu’on était exactement là où on devait être », a ainsi expliqué Nick Jonas.

Il faudra patienter encore un peu mais que les fans se rassurent, les Jonas sont là pour durer.