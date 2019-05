Jonas Brothers : Joe Jonas chante Lovebug et Sucker dans la rue avec des fans (VIDEO)

Pour se consacrer à leur projet respectif, les Jonas Brothers ont effectué une pause de pas moins de six ans. Imaginez donc la surprise des fans lorsqu’on leur a annoncé le retour du trio avec un nouvel album. Intitulé Happiness Begins, cet opus est prévu pour le 7 juin prochain et on en a déjà découvert les titres Cool et Sucker. Ce matin mercredi 22 mai les frères Jonas étaient d’ailleurs dans le Virgin Tonic de Camille Combal pour nous faire quelques révélations sur ce qui nous attend. Le groupe est actuellement en promotion à travers le monde pour en parler, et passait à New York il y a quelques jours. Attendu par des fans devant son hôtel, Joe Jonas a offert un très beau moment à son audience. À revivre ci-dessous !

Some fans came to sing Lovebug and Sucker in front of the Jonas brothers’s hotel and joe stopped to sing with them, I’m so fucking emotional. pic.twitter.com/J4qAWcQyiU — - (@myriamfls) 20 mai 2019

Dans la vidéo, le mari de Sophie Turner prend le temps de s’arrêter et même de chanter les morceaux Lovebug et Sucker. Il faut dire que ses admirateurs avaient tout préparer, ils sont venus devant l’établissement armés d’une guitare acoustique. On ne se lasse pas de ce genre d’instant de communion entre les artistes et leurs fans !