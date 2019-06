Jonas Brothers, Halsey, Taylor Swift... les meilleures performances du Wango Tango 2019

La saison des festivals est ouverte ! Alors qu'en France on se met doucement dans l'ambiance, aux Etats-Unis, on est déjà plus qu'au taquet. Après Coachella, la crème de la pop américaine s'est retrouvée ce week-end à Los Angeles pour le Cango Tango. Au programme, Taylor Swift, Jonas Brothers, les 5 Seconds of Summer ou encore Halsey.

Taylor Swift ft. Brendon Urie - ME !

5 Seconds of Summer - set complet

Halsey ft. Yungblod - 11 minutes

De retour pour promouvoir leur nouvel album, les Jonas Brothers ont (forcément) joué Sucker. Mais, pas que ! Les fans ont eu droit à un petit bond dans le passé avec notamment Year 3000 (de Busted). De son côté, Taylor Swift a fait de même en ressortant quelques morceaux issus de Red ( I Knew You Were Trouble et We Are Never Getting Back Together ent tête). Aussi, Brendon Urie a surpris la foule en venant joué ME! avec elle.

Halsey, elle, a invité Yungblod pour 11 minutes. Bref, la saison des festivals est officiellement lancée !