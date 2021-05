Jonas Brothers et Marshmello dévoilent le clip de Leave Before You Love Me (VIDEO)

Les Jonas Brothers sont de retour ! Après nous avoir offert les excellents X et X, le trio a pris le temps de se concentrer sur d'autres projets. Ce week-end, lors des prestigieux Billboard Music Awards (justement présentés par Nick Jonas), la petite bande made in US a profité de sa performance pour mieux nous présenter Leave Me Before You Love Me - en collaboration avec Marshmello. La bonne nouvelle ? Un clip vient tout juste d'être publié pour accompagner ce qui s'annonce comme un hit. Voyez plutôt :

Dans cette vidéo, Nick Jonas erre seul dans une station de métro avant de rejoindre ses frères et Marshmello sur un quai. Quelques jours après sa sortie, Leave Me Before You Love Me cumule déjà de nombreuses vues - preuve qu'une fois de plus, les Jonas Brothers ont su nous offrir un hit.

En attendant de retrouver les Jonas sur scène (lorsque la situation sanitaire le permettra), il ne nous reste plus qu'à écouter Leave Me Before You Love Me en boucle !