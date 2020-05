Jonas Brothers : Écoutez X et Five More minutes, leurs nouveaux tubes (AUDIO)

L'année 2019 aura été très prolifique pour les Jonas Brothers ! Alors que les trois frères les plus célèbres de la pop culture ont fait leur grand retour sur le devant de la scène avec l'album Happiness Begins, porté par les tube Only Human et Sucker, il semblerait qu'ils n'aient pas dit leur dernier mot ! En effet, alors qu'ils ont triomphé avec une tournée mondiale à guichets fermés et qu'ils devraient bientôt lancer leur propre résidence à Las Vegas, Nick, Joe et Kevin viennent de dévoiler deux nouveaux tubes intitulés X (en collaboration avec Karol G) et Five More Minutes. Le second avait d'ailleurs été interprété par ces derniers lors de la 62e cérémonie des Grammy Awards. Des tubes qui devraient très probablement figurer sur l'album JB6 (aucun titre n'a été transmis pour le moment) comme le précisait Nick Jonas il y a quelques temps : "J'ai hâte de commencer le prochain chapitre de cet incroyable voyage. En premier, The Voice ! Puis la résidence à Las Vegas ! Et enfin le nouvel album. C'est parti". Avis aux fans, il faudra encore vous armer de patience pour pouvoir profiter de ce nouveau projet. Aucune date n'a été officialisée pour le moment !