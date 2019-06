Jonas Brothers, Cassius, Mark Ronson... 5 morceaux à ne pas manquer cette semaine

Chaque vendredi, on fait le plein de nouveaux titres. Après la sortie attendue de l'album de Madonna, c'est Shawn Mendes et Camila Cabello qui nous offrent une petite nouveauté. Mais avant de se pencher sur Senorita, place à Mark Ronson ou encore aux Jonas Brothers ! Vous le savez sûrement, Mark Ronson est de retour avec un nouvel album (porté par un single efficace avec Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart). Cette fois, le DJ et producteur a choisi de travailler avec King Princess sur Piece of Us. De leur côté, les Jonas Brothers continuent de promouvoir leur nouvel album avec Runaway (ft; Daddy Yankee) ou encore Greenlight.

Mark Ronson ft. King Princess - Piece of Us

Jonas Brothers - Runaway

Jonas Brothers - Greenlight

Les collaborations sont en vogue et visiblement, Shawn Mendes n'échappe pas à la règle : on vous en parlait cette semaine, l'artiste canadien a travaillé avec son amie Camila Cabello sur Sénorita - le genre de chanson parfait pour la période estivale.

Shawn Mendes ft. Camila Cabello - Senorita

Cassius - Vedra

Difficile de passer à côté de l'album de Cassius qui, après le décès brutal de Zdar, aura une saveur particulière. La meilleure façon de rendre hommage au génie de l'électro reste d'couter Vedra en boucle.