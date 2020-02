Jonas Brothers annonce déjà un nouvel album !

Pas plus tard que samedi dernier, les Jonas Brothers enflammaient l'AccorHotels Arena pour célébrer la fin de leur tournée mondiale : pour rappel, Nick, Joe et Kevin ont défendu leur nouvel opus aux quatre coins du monde, donnant presque une centaine de concerts. Toutes les bonnes choses ont une fin mais que les fans se rassurent, les Jonas Brothers préparent déjà la suite : tenez-vous bien, le trio annonce déjà son nouvel album.

«Dernier arrêt pour la tournée Happiness Begins. Mon cœur est rempli de gratitude envers les 1 millions de personnes qui sont venues nous voir pendant ces 6 mois en Amérique du Nord et en Europe. J’ai vraiment hâte de commencer ce nouveau chapitre de cette incroyable aventure. Premier arrêt, The Voice ! Et puis notre résidence à Vegas. Et ensuite notre nouvel album ! C’est parti !», a écrit Nick Jonas sur Instagram. Un programme plutôt bien chargée, donc.

Pour terminer leur tournée en beauté mais aussi pour annoncer ce fameux chapitre, les Jonas ont déjà dévoilé un nouveau titre, What a Man Gotta Do.