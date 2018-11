Jonas Blue : Polaroid, en live sur le plateau des Teen Awards !

Le DJ londonien sortait il y a peu le titre Polaroid et pour ce dernier, il n'a pas hésité à faire appel à l'ex membre des One Direction, Liam Payne et à la jeune canadienne Lennon Stella. Pour défendre le morceau comme il se doit, Jonas Blue a investi la scène des Teen Awards pour BBC Radio 1 pour offrir une prestation de folie au public. Et le moins qu'on puisse dire c'est que la performance est de taille. Le duo Payne/ Stella est efficace et leurs voix se complètent plutôt bien. Jonas Blue, aux platines, joue son rôle à merveille et ambiance le public sans la moindre difficulté. On vous laisse découvrir le live, ci-dessous.