Jonas Blue & Why Don't We débarquent sur Virgin Radio avec le titre Don’t Wake Me Up !

Pour débuter l'année 2022 comme il se doit, Jonas Blue a décidé de s'associer au boys-band américain Why Don't We pour nous offrir le titre Don't Wake Me Up. Alors qu'il enchaîne les tubes depuis plusieurs années -Fast Car, Perfect Stransgers, By Your Side, Mama ou encore Ritual- le DJ et producteur anglais de 32 ans revient cette-fois aux sons qui ont fait son succès. Pour l'occasion, pourquoi ne pas se faire accompagner par la nouvelle génération ? "J'ai voulu faire une collab avec eux depuis nos échanges sur Twitter en 2019. Ces gars ont des voix incroyables [...] je savais que nous pourrions créer quelque chose de spécial ensemble" précisait-il récemment. En ressort un titre dansant et estivale qui débarque pile au bon moment pour nous faire oublier les températures glaciales qui règnent à l'extérieur. Alors, en attendant l'album de Jonas Blue qui devrait débarquer en septembre prochain, on écoute Don't Wake Me Up sur Virgin Radio !

