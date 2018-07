Jonas Blue et Joe Jonas : I see love, la bande originale d’Hotel Transylvania dévoilée

Le 25 juillet prochain sortira en salles le troisième volet d’Hotel Transylvania et pour accompagner la sortie, le Dj de Mama s’allie au frontman de DCNE pour nous offrir une bande originale percutante et estivale. Il aura fallu six ans à Dracula pour reprendre du service et nous embarquer dans sa valise pour l’été et à cette occasion, les producteurs du film ont choisi de travailler avec le Dj londonien. Le directeur de Sony Motion Picture Music Group, Spring Aspers, confirme son choix :

"Jonas Blue est un talent de renommée mondiale et nous sommes ravis qu’il fasse partie de la famille. Sa collaboration avec Joe Jonas sur ‘I See Love’ capte parfaitement l’ambiance estivale et tropicale de notre film et nous sommes ravis que le public puisse entendre cette chanson et nous rejoindre dans notre aventure estivale épique ![…]", commente-il.

Concernant la participation de Joe Jonas, on pourra l’entendre non seulement sur la bande originale du film mais aussi en tant que voix de Kraken, petite créature des mers, qui tout comme son interprète, adore chanter. Le morceau se cale à l’ambiance du film et propose des sonorités ensoleillées qui accompagneront sans aucun doute notre été. Et si les dirigeants de Sony Pictures sont tombés amoureux du morceau, il n’y pas de raison de s’en priver nous aussi !

Pour les plus curieux, le clip sorti il y a plusieurs jours, dévoile en avant-première quelques images du film. On ne sait pas si on partirait en vacances avec Dracula et toute sa tribu mais ce qu’il y a de sûr c’est qu’on écoutera I see love en pensant au sable chaud des tropiques !