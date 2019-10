Joker : La réponse à la question que tout le monde se pose (SPOILER)

Sorti il y a quelques semaines, Joker bat toujours plus de records - et encore, c'est un euphémisme ! Le film (aussi sombre que fascinant) s'est littéralement imposé au box-office, au point qu'une suite serait en discussion. Or, avant de penser au futur du Joker, on aimerait bien retourner un peu son passé. On s'explique : souvenez-vous de Sophie, sa voisine. Si le spectateur a pu (pendant un temps) penser que la jeune femme était bel et bien sa petite amie, il comprendra vite que toute cette idylle s'est construite dans la tête d'Arthur. Lorsqu'elle le trouve au milieu de son appartement, Sophie est plus qu'effrayée, preuve que les deux personnages n'ont rien partagé d'autre qu'un court instant dans un ascenseur. Mais alors, qu'arrive t-il à Sophie ?

L'on pourrait croire qu'Arthur, déjà lancé dans sa folie meurtrière, a tué sa voisine. Mais la vérité est plus nuancée que ça : "Sa relation avec Sophie est un fantasme. Certaines personnes m'ont demandé 'A-t-elle été tuée ?', Todd (Phillips) montre clairement qu'elle n'a pas été tuée. Arthur tue ceux qui lui ont fait du mal d'une manière ou d'une autre, et Sophie ne lui a jamais fait de mal. [...] On laisse des indices dans les similitudes entre les scènes et leur imagerie. Mis à part ça, j'aime que les gens discutent et fassent leurs propres conclusions", explique ainsi le directeur de la photographie. Et quand on y pense, c'est logique : Arthur se déchaîne sur son ancien collègue, épargnant l'autre... qui quitte son appartement en courant.

Sophie et sa fille ont donc été épargnées... mais s'en sortent avec un beau traumatisme.