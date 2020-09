Joker : Deux suites confirmées pour 2022 et 2024 !

En 2019, alors que le monde n'avait pas encore dû faire face à la crise du coronavirus, le film Joker était dévoilé à travers le monde. Coécrit et réalisé par Todd Phillips, ce thriller psychologique totalement dingue séduisait aussitôt des millions de spectateurs émerveillés par la profondeur du scénario et les détails de l’esthétisme. Avec plus d'un milliard de dollars de recettes et des critiques toutes plus élogieuses les unes que les autres, le long-métrage devenait le parfait candidat pour prétendre à une suite. Des rumeurs qui, si elles étaient restées sans réponse jusque-là, viennent tout juste d'être confirmées par le journal The Mirror.

"Joaquin Phoenix a d’abord estimé que c’était un film unique mais il a changé d’avis maintenant" raconte une source au journal anglais. Pour l'heure, aucun contrat n'a été signé. Cependant, le comédien se serait vu proposer 50 millions de dollars pour figurer dans les deux prochaines suites du Joker. Une belle somme qui lui permettrait également de retrouver ce personnage qui lui tient tant à cœur. "Honnêtement ? J’ai vécu le meilleur moment de ma vie ! Je suis du genre à m’ennuyer rapidement, et là, je ne me suis jamais ennuyé, jamais !" confiait l'acteur américain au Parisien il y a quelques mois. Il faudra tout de même rester vigilant quant à la véracité de ces faits. L'avenir nous le dire...