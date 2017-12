Johnny Hallyday : Vianney livre un hommage émouvant sur J'ai oublié de vivre

Depuis la disparition de Johnny Hallyday ce 6 décembre 2017, les hommages à la légende du rock se succèdent. À l'âge de 74 ans, après une longue et difficile bataille contre le cancer, l'idole des jeunes nous a quitté, laissant derrière une France en deuil. Si seul le temps nous permettra d'accepter son départ, les hommages qui se multiplient dans notre pays, mais aussi dans le reste du monde, aident à célébrer la vie extraordinaire qu'a eu Johnny Hallyday. Hier soir, c'était au tour de Vianney de chanter en l'honneur de l'artiste dans le '20h30 Le Dimanche' présenté par Laurent Delahousse. Découvrez sa prestation émouvante sur le titre "J'ai oublié de vivre".

"J'ai fait trois concerts cette semaine et les gens l'ont chantée avec moi. "Patrick Bruel dans son discours, a dit ces mots à Johnny, des mots assez transperçants, où il disait justement que Johnny n'avait jamais oublié de vivre. Pourtant, cette chanson, je l'aime tellement, je la trouve tellement belle, que c'est celle-ci que je voulais vous chanter." a déclaré Vianney avant de reprendre, avec émotion, l'un des plus beaux titres de la carrière de Johnny Hallyday sur le plateau de France 2. Une prestation simple avec sa guitare, qui a même réussi à émouvoir le présentateur Laurent Delahousse. On apprécie, tout comme l'hommage que Mariah Carey a fait à Johnny Hallyday lors de son concert à Paris.