Johnny Hallyday : Mariah Carey reprend Que je t'aime en son hommage en concert à Paris

Le 6 décembre 2017, la légende du rock'n'roll Johnny Hallyday nous a quitté et de la France est en deuil. Après une semaine difficile passée à accepter le départ de cet artiste hors-norme, le public a pu hier assister aux obsèques grandioses de Johnny Hallyday qui se sont déroulées à l'église de la Madeleine, à Paris. Visiblement, il n'y a pas que les Français qui ont été touchés par cette disparition soudaine, puisque Mariah Carey, qui donnait un concert hier soir à l'AccorHotels Arena, a tenu à rendre un hommage puissant à l'idole des jeunes.

"Je voulais vous dire en ce jour spécial que les grands artistes ne meurent jamais", a déclaré Mariah Carey au début de son concert, avant d'entonner le refrain du classique "Que je t'aime" sous les acclamations et les cris de ses fans. On apprécie sincèrement cette belle attention de la part de la diva américaine ! Après cet hommage simple mais fort, Mariah Carey livré un concert convaincant devant le public français, alternant entre reprises de Noël ("Silent Night", "Joy to the World") et tubes de ca carrière ("All I Want For Christmas Is You", "We Belong Together", "Hero").