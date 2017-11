Johnny Depp rejoint l'affiche du Hellfest 2018 

C'est la news un peu insolite du jour, mais pas tant que ça, Johnny Depp sera à l'affiche de la prochaine édition du Hellfest. Le célèbre festival français spécialisé dans le hard rock et le métal se tiendra à Clisson (Loire-Atlantique) du 22 au 24 juin 2018. C'est au sein de son groupe les Hollywood Vampires que la star américaine viendra jouer de la guitare. Le supergroupe qu'il forme avec Joe Perry (Aerosmith) et Alice Cooper s'est formé en 2015 dans le but de rendre hommage à toutes les rock stars disparues pendant les années 70. Leur premier album contenait ainsi deux chansons originales, le reste des morceaux étant des reprises de John Lenon, Jimi Hendrix et tout un tas de grand nom du rock'n'roll.

A l'affiche du Hellfest, on retrouvera également Iron Maiden, premier nom annoncé en début de semaine, ainsi que Judas Priest, Nightwish, Megadeth. Huit autres groupes et artistes seront dévoilés dans la semaine, le reste de la programmation suivra dans les prochains mois. Pour ceux qui voudraient prendre leur place, c'est peine perdue, le festival est sold out depuis la mi-octobre. Il n'aura fallu que trois jours pour que les 53 000 pass trois jours du Hellfest trouvent preneurs alors même que la programmation n'avait pas été dévoilée. Le Hellfest et Coachella même combat !