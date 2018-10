John Lennon : un biopic en préparation ? 

C'est confirmé, l'interprète de Imagine fera l'objet d'un biopic et ce dernier sera réalisé par le metteur en scène, canadien, Jean-Marc Vallée -a qui l'on doit notamment The Dallas Buyers Club, Wild ou encore Victoria : les jeunes années. Ce dernier sera co-produit par la veuve de John Lennon, Yoko Ono.

John Lennon n'a pas d'âge, il faut bien admettre. Parce que même s'il est mort de façon tragique dans la fleur de l'âge, soit à 38 ans, il n'en reste pas moins très populaire. Encore aujourd'hui. Son succès avec les Beatles et sa relation très controversée avec Yoko Ono ont contribué à faire de lui une véritable icone. Et même si son couple a -parait-il, causé la dissolution du groupe, celui ci a alimenté pas mal les conversations. Fan incontesté du chanteur, Jean-Marc Vallée aurait, d'ailleurs, décliné la réalisation du prochain James Bond au profit du projet John Lennon. Eh oui, qui n'a jamais été, même une seconde, fasciné par la relation à la fois amoureuse et artistique du couple ?

"Nous sommes d'immenses fans des Beatles, et c'est un rêve qui devient réalité. John était en proie à des luttes tant intérieures qu'extérieures, il a eu des problèmes familiaux, et Yoko Ono a souffert avant la tragique mort de John. Ce que nous avons aimé à propos du script était sa farouche honnêteté. Généralement, la famille édite, mais ce n'était le cas, là

" explique Nathan Ross, producteur du film, au magazine Deadline.

Alors oui, ce ne sera pas le premier film consacré a John Lennon... En effet, le musicien a fait l'objet de nombreux films et documentaires et on se souvient de Nowhere Boy, sorti en 2010, qui raconte l'histoire de famille du jeune garçon. Alors que Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass, Ana Karenine, Avengers, l'Illusioniste, etc.) avait endossé le rôle du chanteur, le casting pour ce nouveau projet n'est pas encore connu. Pour le moment, on sait simplement que Universal Pictures serait en pleine négociation pour obtenir les droits du film, que Yoko Ono sera une des co-productrice et que le scénario sera signé Andy McCarten (Bohemian Rhapsody). Seul petit bémol, actuellement, au tableau, les droits sur la musique.

"On va devoir trouver un accord pour la musique mais Yoko produit avec nous, donc on aura accès à beaucoup d'archives, dont des chansons. J'ai toujours écouté la musique de John, mais en développant ce film, je me suis rendu compte de son impact émotionnel" confie, Michael DeLuca, également producteur.

Eh bien, ce projet s'annonce périlleux et il faudra s'armer de patience pour le voir sur grand écran... On espère très prochainement.