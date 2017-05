L’amour n’a pas de frontières. C’est le thème central du nouveau single de John Legend « Surefire », qui bénéficie maintenant d’un superbe clip. De retour depuis quelques mois avec un nouvel album intitulé « Darkness and Light », John Legend est un artiste engagé qui profite souvent de sa popularité pour s’exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Ainsi dans le clip de « Surefire », l’artiste raconte l’histoire d’amour compliquée entre un jeune homme hispanique et une jeune femme musulmane, qui malgré les préjugés de leur entourage, se battent pour vivre leur amour au grand jour.

Un beau message de tolérance mais surtout d’espoir, comme l’a expliqué le réalisateur du clip Cole Wiley : « Nous sommes capables de faire le bien autour de nous comme jamais auparavant, mais nous sommes encore empêtrés dans des échecs innombrables en raison de notre manque d’empathie envers les autres, a t-il déclaré dans un communiqué. C’est la raison pour laquelle Jamila et Roberto, les deux héros amoureux du clip de « Surefire », font face à de nombreux obstacles qui sont actuellement fortement implantés aux Etats-Unis. La peur de l'immigration, l'intolérance religieuse et toutes ces formes de préjugés contaminent quotidiennement notre paysage culturel. ». Déjà vainqueur de plusieurs Grammy Awards, John Legend a récemment participé à la bande originale de La Belle et la Bête et a fait une apparition en tant qu’acteur dans le film oscarisé La La Land. Dans le cadre de sa tournée mondiale, le chanteur sera en concert le 4 octobre à l’AccorHotels Arena de Paris.