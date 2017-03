Il existe le genre de film qu’on n’a pas le droit de ne pas aimer, et La La Land en fait partie. Le film qui a tout raflé aux Oscars 2017, malgré la boulette du siècle sur le Meilleur Film de l’année est incontestablement LE film de l’année 2017 et met en joie quiconque est allé le voir. Ce qui fait principalement la force de la comédie musicale, c’est la bande son qui la rythme et ses chansons entêtantes. On retiendra bien sûr le déjà culte City Of Stars ou encore la chanson d’ouverture Another Day of the Sun. Un des morceaux de la BO est signé John Legend, qui joue également le rôle de Keith, l’ancien manager de Sebastian dans le film. Le chanteur américain, qui était de passage à St Pancras à Londres, est tombé sur le piano de la gare et n’a pas pu s’empêcher d’y interpréter quelques morceaux façon La La Land ! Retrouvez sa prestation ci-dessous :

À peine sorti du train, l’artiste a tweeté : « Je suis arrivé à la gare de Saint Pancras à Londres par l’Eurostar. Y a-t-il toujours le piano ? » Et les fans n’ont pas manqué de se précipiter vers ce fameux piano grâce auquel John Legend a donné un petit concert improvisé. Pas de City of Stars ou Start a Fire à l’horizon, il y a joué ses titres phares dont Ordinary People et All of Me. Autant vous dire que les quelques spectateurs privilégiés y ont vécu un moment inoubliable complètement hors du temps. Sache-le John, les pianos des gares françaises sont également à ta disposition !