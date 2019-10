John Legend et son fils reprennent le titre NASA de Ariana Grande (VIDEO)

En couverture du célèbre Vanity Fair aux côtés de sa femme Chrissy Teigen et de leurs deux enfants, John Legend n'a pas hésité à donner de sa personne lors du shooting photo organisé par le magazine historique. C'est donc tout naturellement que l'interprète de All Of Me s'est installé au piano (son instrument de prédilection) avec son dernier né, Miles, sur les genoux. Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, on aperçoit le père et son fils en train d'interpréter NASA, un titre d'Ariana Grande. Cette dernière n'a d'ailleurs pas hésité à commenter ce moment avec beaucoup d'ironie puisqu'elle affirme qu'elle n'était "émotionnellement pas assez stable pour un tel moment". Une manière de montrer qu'elle a été très touchée par cette reprise et qu'elle apprécie l'univers de ce grand chanteur qu'est John Legend. Alors, à quand une collaboration ?