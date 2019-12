John Legend célèbre les 15 ans de son célèbre album Get Lifted !

Il y a des dates que l'on oublie pas ! Pour John Legend, c'est le 28 décembre qui semble faire partie de ces moments qui changent une vie. En effet, le chanteur a récemment publié sur son compte Instagram la cover de son premier album en maison de disques, Get Lifted, dévoilait le 28 décembre 2004. Un succès inespéré qui le fera connaître à travers le monde entier. "J'ai toujours eu de grands rêves pour ma vie de musicien. Même quand j'étais jeune et que je regardais les Grammys, Star Search et Soul Train, je voulais être sur ces scènes. Quand mes parents écoutaient des albums sur leur tourne-disque, je rêvais du jour où je ferais mes propres disques. Mais on ne sait jamais si tout cela va se réaliser. Et mes plus grands espoirs et rêves ont été dépassés par la réalité." a confié l'homme qui fêtait également ses 41 ans le même jour.

Visiblement très ému par cet élan de nostalgie, John Legend en a profité pour remercier les personnes qui l'avaient alors aidé à monter ce projet dingue : "Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Tant de choses ont commencé avec #GetLifted. Un merci particulier à mes collaborateurs sur cet album : et surtout @kanyewest, @davetozer, @springsteezy et @iamwill. Merci d'avoir cru en moi avant tout le monde. Merci de m'avoir aidé à façonner mon son et à me faire découvrir le monde". Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter un bel anniversaire et à le remercier... d'être qui il est !