John Legend annonce la sortie de Bigger Love, son nouvel album

C'est officiel, vous pouvez dores et déjà pré-commander le nouvel album de John Legend dont la sortie vient d'être annoncée pour le 19 juin prochain ! Un opus très attendu par les fans de l'artiste aux onze Grammy Awards qui vient également de dévoiler le clip de Bigger Love, premier titre de cet album qui portera le même nom. Une vidéo dans laquelle l'interprète de All of Me a décidé de mettre en avant le fait de communiquer durant cette période de quarantaine. On y aperçoit des fans de l'artiste à travers le monde entier mais aussi sa propre famille avec sa femme Chrissy Teigen et leurs deux enfants dans leur résidence de Los Angeles.

Pour présenter son nouveau clip tourné dans les circonstances particulières qu'impose le confinement mondial, l'artiste aux millions d'albums vendus a décidé de miser sur les relations humaines : "Cette vidéo a été réalisée pour célébrer notre amour, notre espoir et notre résilience communs. Nous utilisons tous la technologie pour rester en contact et trouver des moyens créatifs de faire face et nous voulions que la vidéo soit un gros câlin musical pour les personnes du monde entier qui trouvent des moyens de rester en contact avec leur famille, d’aider leurs voisins et de prendre du temps pour une pause de danse nécessaire malgré les circonstances folles dans lesquelles nous nous trouvons." Co-produit par Raphael Saadiq, Bigger Love contiendra également les morceaux Actions ainsi que Conversations in the Dark.