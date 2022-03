Joaquin Phoenix incroyable en Napoléon, les premières images

Celui qui a prêté ses traits au Joker dans un film récompensé aux Oscar est actuellement en tournage avec Ridley Scott (House of Gucci). Au programme, un biopic centré sur la jeunesse de Napoléon 1er.

On le savait, après le succès incontestable de Joker, Joaquin Phoenix n'a pas tardé à retrouver les plateaux de cinéma. Cette fois, l'acteur prête ses traits à l'empereur français dans un biopic qui retrace notamment sa relation agitée avec Joséphine de Beauhamais mais aussi sa soif de pouvoir. Côté casting, l'acteur donne la réplique à Vanessa Kirby et Tahar Rahim. la bonne nouvelle pour les plus impatients, c'est que quelques clichés ont récemment filtré sur la toile... et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la ressemblance entre l'acteur et l'homme de pouvoir est flagrante.

Joaquin Phœnix en Napoleon c’est très prometteur. pic.twitter.com/3MPQSsd8u9 — Tales From The Click (@TalesFromClick) March 10, 2022

???? Première photo du tournage de NAPOLÉON avec Joaquin Phœnix ???? pic.twitter.com/8dvNc6w0U5 — ????Lesmeilleurescenes®️ ???? (@meilleurescenes) March 10, 2022

«Napoléon est un homme qui m'a toujours fasciné», a d'ailleurs confié Ridley Scott au média Deadline. «Il est sorti de nulle part pour tout gouverner – mais pendant tout ce temps, il menait une guerre romantique avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il n'a pas pu, il l'a conquise pour la détruire. Aucun acteur ne pourra jamais incarner Napoléon comme Joaquin».

Patience, «Kitbag» sortira en 2023 sur la plate-forme Apple TV+.