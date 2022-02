JO de Pékin : Ce couple de patineurs présente sa chorégraphie sur un medley des Daft Punk (VIDEO)

En février 2021, Daft Punk annonçait sa séparation. Devenus de véritables légendes de l'électro qu'ils ont eux-mêmes rebaptisé french touch, les deux robots laissent derrière eux une discographie impressionnante étalée sur plus de 28 ans de carrière. Si les reprises et l'utilisation à foison de leurs titres ont toujours été monnaie courante dans la carrière du duo français, l'événement qui s'est déroulé à Pékin ce lundi 7 février fait probablement figure de pionnier. En effet, alors que les Jeux Olympiques de Pékin (Chine) viennent tout juste de s'ouvrir, les épreuves de patinage artistiques se sont déroulées ces derniers jours dans l'enceinte de l'immense patinoire construite pour l'occasion. Un événement très attendu durant lequel le duo américain a livré une prestation absolument époustouflante.

Si les programmes des américains et des russes apparaissent habituellement comme beaucoup plus "sérieux" que les français, comme le précise un récent article de France Info, la performance de Madison Chock et Evan Bates s'inscrit donc comme l'exception qui confirme la règle. En effet, le duo originaire de la Californie a littéralement envoûté le public grâce à une chorégraphie au son d'un medley complet de Daft Punk issu de l'album Random Access Memories, sorti en 2013. Grâce à cet exploit réalisé sur des extraits des titres Within, Contact ou encore Touch, le couple de patineurs artistiques a remporté la médaille d'argent derrière le Japon. Un joli moment que l'on ne lasse pas de regarder !